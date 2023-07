Motociclista morre após colidir em um ônibus na Zona Oeste

Rio - Um homem, ainda não identificado, morreu, na madrugada desta quarta-feira (5), após uma forte colisão entre um ônibus e uma moto, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Corpo de bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h da manhã e os militares já encontraram o motociclista morto no local.

O Quartel de Guadalupe foi acionado às 4h26 para atender a ocorrência, que aconteceu no cruzamento da Rua Concórdia com a Rua Almeida e Sousa. Nas redes sociais, pessoas relataram intenso congestionamento. "Maior trânsito na entrada da Vila Militar. Um acidente de moto e o corpo estava estirado no chão, que tristeza", disse uma mulher. "Engarrafamento monstro. Evitem!", disse outro.

De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), o trânsito segue lento na região. Além da Polícia Militar e da Guarda Municipal, a CET-Rio está no local para gerir o tráfego.

Procurado, o Rio Ônibus ainda não se manifestou sobre o caso.

*Em atualização