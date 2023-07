Ex-jogador Romário é condenado a pagar R$ 10 mil após xingar mulher em rede social

Rio - A Justiça do Rio condenou, na última terça-feira (4), o senador Romário (PL) a indenizar uma seguidora no valor de R$ 10 mil por danos morais. A sentença acontece após o ex-jogador xingar a mulher em uma publicação nas redes sociais.



A ofensa foi feita no Instagram, em janeiro. Na ocasião, a seguidora comentou "seu fadado" em uma publicação em que Romário elogiava técnicos de futebol. Em seguida, o senador respondeu mandado a mulher "tomar no c*" e a chamou de "piranha".



O ex-jogador, no entanto, não apresentou defesa no processo. "Razão pela qual tenho como verdadeiros os fatos arguidos na inicial em função do efeito da revelia", pontuou o juiz Marcelo Almeida de Moraes Marinho, do 1º juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca, na sentença.

A reportagem tenta com contato com Romário. O espaço está aberto para manifestações.