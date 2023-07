Reposição das aulas após fim da paralisação é discutida entre professores do estado e governo

teve início no dia 17 de maio. A greve chegou ao fim sem que a categoria conseguisse ter a principal reivindicação atendida: implementação do piso nacional do magistério para todos os níveis e não apenas para a parcela que está abaixo dele. Rio - A coordenação geral do Sindicado Estadual dos profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe) esteve na Secretaria Estadual de Educação (Seeduc), nesta terça-feira (4), para discutir a reposição das aulas após 43 dias de paralisação, que. A greve chegou ao fim sem que a categoria conseguisse ter a principal reivindicação atendida: implementação do piso nacional do magistério para todos os níveis e não apenas para a parcela que está abaixo dele.

De acordo com o Sepe, a categoria cumpriu com o acordo mediado pelo Tribunal de Justiça e enviou à Secretaria, na segunda-feira (03), a proposta de reposição das aulas aprovada pela assembleia, que prevê o início a partir de 1º de agosto, até 20 de dezembro. A Seeduc, no entanto, não concorda com a proposta e determinou o início da reposição ainda em julho, antes do pagamento dos valores descontados durante a greve.

“Estamos preocupados com a questão dos salários porque os professores tiveram desconto no mês de julho e isso significa que no no dia 10, terão dificuldade de locomoção, de comprar comida. O salário é muito baixo e imagina começar a reposição das aulas sem o pagamento na conta. Vamos ver medidas jurídicas e políticas que vamos tomar para colocar a posição do sindicato", ressaltou Marcel Gavazza, que faz parte da coordenação geral do Sepe.

Ao sindicato, a Seeduc informou que responderá aos questionamentos, incluindo a reposição e o pagamento, antes da assembleia marcada para o próximo sábado (8).

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação afirmou que é importante que seja imediata a reposição das aulas perdidas, a começar no mês de julho, para que sejam respeitados a terminalidade de cursos semestrais que necessitam de reposição urgente e presencial em julho.



A secretaria propôs que o início da reposição seja da seguinte forma: 5 dias presenciais em julho (10 a 14 de julho); 10 dias presenciais no 2º semestre, entre sábados, feriados ou pontos facultativos à escolha da escola; e 19 dias de forma remota com material impresso ou “Google classroom”.

A Seeduc disse, ainda, que segue aberta ao diálogo com os profissionais da rede e reafirmou o compromisso com todos os pontos acordados na conciliação judicial com a categoria, no último dia 28.

No próximo sábado, o sindicato terá uma nova assembleia para discutir os pontos abordados. “Esse tema da reposição será discutido e vamos debater também a proposta do pagamento dos salários que temos que apresentar para o governo, que tem o prazo de 60 dias para responder. Até lá, vamos continuar mobilizados e podemos entrar em greve mediante o não comprimento do governo. Isso é uma forma de pressiona-los e dizer que caso, as respostas sejam intransigentes, a categoria pode retornar a greve, mas é uma coisa para avaliarmos durante o desdobramento das nossas reivindicações", explicou Marcel Gavazza.