Moradores de São Gonçalo denunciam barricadas feitas no asfalto novo

Moradores de São Gonçalo, mas especificamente dos bairros Laranjal, Monjolos e Marambaia denunciam que os traficantes espalharam barricadas em ruas que acabaram de receber a nova pavimentação do Programa Asfalto Liso. Eles dizem que a terra de entulho está restringindo o acesso dos moradores, além da entrada de carros de aplicativo e outros serviços de entrega.

Segundo as informações, os traficantes se apropriaram de caminhões de uma obra na região para a colocação da terra, que têm como objetivo de impedir o acesso da polícia. Os moradores afirmam que são obrigados a guardar os automóveis longe de casa e não conseguem se deslocar com segurança.

"Tá cheio de barricadas de terra de entulho nas ruas novinhas que acabaram de ganhar o asfalto", lamentou um morador que pediu para não ser identificado. Os moradores das Ruas: da Fraternidade, Igualdade e Rua H, lamentaram a situação. "Uma vergonha", disse um comerciante que não quer aparecer.

O que diz a polícia:

Em nota a Polícia Militar disse que faz levantamento realizado pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Polícia Militar e traduz em números o trabalho diário e incansável de policiais militares na retirada de barricadas em todo território estadual. "No primeiro semestre deste ano, foram removidos 2.317 pontos de bloqueio, equivalente a mais de 3,5 mil toneladas de entulhos - blocos de concreto, trilhos de ferro e outros materiais", afirmou a PM.



- Alguns anos atrás, esse cenário seria impensável. Mas hoje a retirada de barricadas faz parte das demandas da nossa Corporação. Esses obstáculos, além de prejudicar a movimentação de viaturas policiais e veículos de outros serviços públicos essenciais, representam um desrespeito inaceitável a milhões de moradores de comunidades, que, como qualquer cidadão, têm o direito constitucional de ir e vir - afirmou a secretário da SEPM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.



A segurança pública informou ainda que para enfrentar mais esse desafio na área de segurança pública, o comando da Corporação, com apoio do Governo do estado, investiu R$ 11 milhões na aquisição de cinco kits de demolição - cada um composto por uma retroescavadeira, um caminhão prancha e um caminhão basculante.



"Entregues no segundo semestre do ano passado, os novos equipamentos foram distribuídos aos CPAs (Comando de Policiamento de Área) com maior demanda. Foi necessária também a realização de treinamento ministrado por equipes especializadas do Comando de Operações Especiais (COE) para capacitar os policiais militares das unidades de área a operar as novas máquinas", ressaltou a polícia militar.



Segundo a polícia, além da aquisição de novos equipamentos e capacitação da tropa, o Comando da Corporação está investindo bastante na área de inteligência, analisando números e realizando ações de monitoramento a partir de imagens captadas por aeronaves do Grupamento Aeromóvel (GAM). A partir de janeiro deste ano, a retirada de barricadas passou a ser mais um item do saldo operacional computado diariamente pela Subsecretaria de Inteligência da SEPM.



- Além de todas essas ações no âmbito da Corporação, é fundamental a participação dos cidadãos, fazendo denúncias nos canais disponíveis, e de outros órgãos públicos não só da área de segurança, como já acontece, como também de prefeituras para que a gente possa vencer esse desafio - acrescentou o coronel Henrique.



Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo não se manifestou até o fechamento da edição.