Academia Assaí recebe inscrições para curso gratuito de gestão de restaurantes

A rotina em um restaurante exige cuidados que vão das preocupações sanitárias durante o preparo dos alimentos até a gestão e o treinamento dos funcionários. E para apoiar os empreendedores do segmento, o programa Academia Assaí, plataforma do Instituto Assaí para a capacitação a micro e pequenos empreendedores, em parceria com o Sebrae realizará na terça-feira, 11, o curso on-line ao vivo Gestão Eficiente de Restaurantes para empresários do ramo alimentício.Com conteúdo prático e abordando os principais desafios na gestão de estabelecimentos gastronômicos, o curso traz soluções eficientes para questões financeiras, controle de estoque, gestão de equipe e estratégias de marketing, proporcionando uma experiência de aprendizado rápida, completa e flexível.O treinamento é gratuito e destinado a micro e pequenos empreendedores iniciantes que desejam, ainda, entender os processos de uma empresa, administrar melhor as pessoas e as finanças do negócio, assim como questões relativas à segurança alimentar no preparo dos alimentos. O conteúdo tem duração de duas horas e a aula acontecerá a partir das 18 horas. Os participantes aprenderão sobre as principais técnicas e ferramentas para a gestão operacional, administrativa e financeira da empresa e, também, como ter melhores resultados.A aula será ministrada por Sueli Campos, consultora e mentora em gestão de restaurantes e negócios conectados à alimentação. Os interessados(as) devem se inscrever até segunda-feira, 10 pelo link https://bit.ly/CursoGestaoRestaurante . As pessoas que concluírem o curso receberão um certificado de participação.