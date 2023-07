Buscas pelo avião que desapareceu no Paraná entram no terceiro dia

As buscas pelo avião de pequeno porte que desapareceu na segunda-feira, 3, na região da Serra do Mar, no litoral do Paraná, entraram no terceiro dia nesta quarta-feira, 5. Participam da operação cinco aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Até o momento, não foram encontrados sinais do avião ou dos passageiros.

Três pessoas estavam a bordo da aeronave: o piloto Jonas Borges Julião e dois assessores da Casa Civil do Governo do Paraná, Felipe Furquim e Heitor Guilherme Genowei.



O avião decolou em Umuarama às 07h50 e tinha como destino a cidade de Paranaguá. A previsão era de que ele pousasse no local por volta das 12h24, mas o sinal com os centros de controle foi perdido. Segundo o governo estadual, os servidores se deslocavam para uma agenda de trabalho em Paranaguá.



Na terça-feira, 4, o comandante do Corpo de Bombeiros do Litoral, major Fabrício Frazatto dos Santos, disse que a região em que o avião perdeu o sinal é um "ambiente extremamente dificultoso" e com uma "área de difícil acesso", o que está complicando as investigações do sumiço.

Ele ainda afirmou que moradores locais afirmaram ter ouvido um estrondo em um horário similar ao que a aeronave perdeu contato.

"Começamos a questionar moradores a respeito de informações que pudessem alimentar a nossa busca. Alguns moradores relataram terem ouvido um estrondo não característico daquele ambiente, que pode ser de uma colisão de um objeto grande, como uma possível aeronave", disse Santos.



De acordo com ele, o efetivo de bombeiros será reforçado a partir desta quarta e as buscas ainda se concentram no ponto em que o avião emitiu sinal pela última vez.