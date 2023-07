Instituto Coca-Cola e EF lançam capacitação para jovens com direito a curso de inglês no final

Capacitação para o mercado de trabalho: check! Curso gratuito de inglês para jovens de 18 a 25 anos que moram em uma comunidade de baixa renda: check! O Instituto Coca-Cola Brasil e a EF (Education First) se juntam mais uma vez em prol do empoderamento econômico de jovens brasileiros.



Até 15 de julho, os 200 primeiros jovens que se inscreverem e formarem no Coletivo On poderão fazer aulas de inglês da EF. Para garantir o curso de inglês, os participantes precisarão concluir uma etapa de capacitação on-line e gratuita; por meio de 11 videoaulas curtas e objetivas, especializadas em temas do mundo do trabalho, que podem ser "maratonadas", via WhatsApp. Basta ter uma conexão à internet para receber o conteúdo.



Encerrada a primeira etapa do Coletivo On, o jovem receberá um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderá se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas com mais de 400 empregadores parceiros, além de receber acesso gratuito ao curso de inglês exclusivo da EF Education First escola de idiomas virtual com uma jornada de inglês para negócios ajustada ao nível de cada aluno e conteúdo de indústrias com foco em acelerar o aprendizado e preparar para o mercado de trabalho. As aulas de inglês serão on-line e válidas por 12 meses, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.



Para ser selecionado, é necessário cumprir alguns requisitos:



- Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio;

- Ter entre 18 e 25 anos;

- Ser residente brasileiro;

- Ter acesso à internet;

- Ter celular e/ou notebook para realizar as formações;

- Fornecer e-mail válido;

- Se inscrever e concluir a capacitação para o mercado de trabalho (Coletivo On) até o dia 15 de julho;

- Ser um dos 200 primeiros jovens a concluir a capacitação para o mercado de trabalho (Coletivo On) até o dia 15 de julho;



Jovens de todo o território nacional podem se inscrever, bastando cadastrar o mesmo e-mail e WhatsApp por meio do qual fará as aulas. As inscrições são feitas pelo link https://www.lys.academy/coletivoCiclo5/iccb?utm_source=ColetivoON_ICCB