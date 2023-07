Preso escapa da delegacia da Taquara após ter algema retirada

Rio - Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e em, no Anil, Ryan Soares de Almeida, fugiu de dentro da 32ª DP (Taquara), na terça-feira (4). Segundo a PM, no momento em que os agentes retiraram a algema, Ryan empurrou um dos policiais e escapou. Ele e outros cinco suspeitos foram presos durante uma ação na comunidade da Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio.De acordo com a polícia, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para checar a informação de que homens armados estariam vendendo drogas na comunidade. O grupo, suspeito de envolvimento em confrontos na região de Rio das Pedras, foi preso e levado à delegacia.