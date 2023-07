Procon vai oferecer serviços gratuitos nesta quinta-feira, em Copacabana

Rio - Moradores de Copacabana e de outros bairros da Zona Sul terão acesso a diversos serviços nesta quinta-feira (6), das 10h às 15h, quando equipes do programa Procon nos Bairros estarão na Praça Cardeal Arcoverde. A ação, que acontece no mesmo dia em que o local onde nasceu a Bossa Nova completa 131 anos, vai oferecer gratuidade para solicitação e segunda via de documentos, como carteira de identidade, certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, habilitação de casamento e termo de união estável.

Os consumidores que precisarem fazer reclamações sobre empresas ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais. Os problemas relatados serão encaminhadas diretamente às empresas. Em até 30 dias o consumidor terá um retorno.



Equipes das concessionárias Águas do Rio, Light e Naturgy também estarão no local para atendimento à população.



O diretor executivo do Procon Carioca, que é vinculado à prefeitura, Igor Costa, falou sobre a iniciativa. "Levar o atendimento do programa Procon nos Bairros à Copacabana no dia do aniversário do bairro sublinha nosso objetivo de ampliar os pontos de atendimento a toda a cidade. Agilizar a resolução das demandas dos cidadãos é fundamental para garantir os direitos do consumidor."

A ação acontece em parceria com a Sociedade Amigos de Copacabana.