Projeto Velha Guarda do BRT, lançado pela Prefeitura, contará com a participação de agentes idosos

Rio - A Prefeitura do Rio lançou, por meio da Secretaria do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, o projeto Velha Guarda do BRT, nesta quarta-feira (5). O objetivo é contar com as pessoas idosas para sensibilizar a população sobre o uso consciente do serviço nos corredores das unidades Transolímpica e Transcarioca, operadas com nova frota de ônibus.



A iniciativa, em parceria com Mobi-Rio e a Secretaria de Transportes, também espera que as práticas causadoras de prejuízos ao patrimônio público diminuam. O projeto vai auxiliar no embarque e desembarque de grupos prioritários.



Eduardo Paes, prefeito do Rio, explicou o objetivo do projeto e sua funcionalidade.



“Temos um grupo de Agentes Experientes, formado por pessoas mais velhas que vamos colocar para fazer esse trabalho de cidadania. Eles vão atuar alertando as pessoas, chamando a atenção, obviamente sem um papel de polícia, do BRT Seguro, de multar, mas sim com um papel de conscientização. Isso é muito importante porque vale não só para o BRT, mas para toda a cidade”, afirmou.



A presidente da Mobi-Rio, Claudia Secin, também comentou sobre a importância da conscientização da população para preservar os ônibus do BRT.



“É importante que a Prefeitura ofereça um transporte com qualidade e segurança, e as pessoas exerçam o direito de cidadania, preservando o bem público. Acredito que o diálogo com a população será excelente, pois a Secretaria de Envelhecimento Saudável teve a preocupação de conciliar idosos que moram perto das estações. São pessoas que vão ser reconhecidas pela comunidade quando pedirem para não jogarem lixo na estação, não rabiscar o ônibus, respeitar a prioridade e o BRT Rosa, entre outros pedidos”, declarou.



A primeira fase contará com 44 agentes, em 12 estações, que atuarão em dupla nos seguintes horários: das 8h às 10h, das 13h às 15h e das 15h às 17h. Serão 36 mulheres e 8 homens com idade média de 68 anos.



“Esses idosos que vão prestar esse serviço, trazendo sua experiência e sabedoria, vão interagir com os usuários do BRT para evitarmos a depredação do patrimônio público. Nossos idosos são protagonistas nos nossos programas e tenho certeza que será uma parceria para a prestação de um serviço de qualidade no BRT”, declarou o secretário de Envelhecimento Saudável, Junior da Lucinha.



A Velha Guarda do BRT será composta por participantes do programa Agente Experiente, que é um projeto social de transferência de renda da Secretaria do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida para reconhecer a experiência da pessoa idosa, fortalecer a autoestima e favorecer a socialização. O beneficiário recebe o valor de R$ 350 e dedica 12h semanais auxiliando os serviços públicos.



Denise Alves da Silva, de 61 anos, é Agente Experiente e está empolgada para participar deste novo projeto.



“Tenho as melhores expectativas sobre esse programa. Que consigamos atingir o propósito de tentar educar a população de uma maneira que todos entendam que o BRT é um patrimônio público e que nós utilizamos. Não podem destruir, pichar, quebrar, segurar porta. Espero que o diálogo com a população seja de forma tranquila, mas sabemos que, em determinados momentos, isso não vai acontecer. Mas não estamos no BRT para confronto ou briga”, disse.



Em abril, os idosos realizaram a primeira reunião, quando foi apresentado o projeto e quais seriam as atribuições de cada um. A capacitação contou com dinâmicas em grupo e participação no II Seminário de combate ao Etarismo: O papel do poder público e da sociedade na promoção do envelhecimento. Na última semana, os Agentes Experientes se reuniram de novo para receber os kits, uniformes e atualizações sobre o projeto.



“As pessoas têm acompanhado os problemas de vandalismo no BRT, algo que já melhorou muito. Mas achamos que essa ação de cidadania vai ser ainda melhor para conscientizar as pessoas sobre o cuidado, a limpeza desse patrimônio que é do carioca”, afirmou a secretária de Transportes, Maína Celidonio.



A segunda fase do Velha Guarda do BRT está prevista para ser realizada até dezembro, com 60 Agentes Experientes, em 16 estações.