Tempestade de verão deixa um morto na Holanda e provoca caos nos transportes

A Holanda foi atingida, nesta quarta-feira, 5, pela tempestade de verão mais forte já registrada, que resultou na morte de pelo menos uma pessoa e causou caos no transporte aéreo e ferroviário.



O Aeroporto Schiphol, em Amsterdã, um dos mais importantes da Europa, anunciou o cancelamento de 400 voos depois que a tempestade Poly provocou ventos de furacão e chuvas torrenciais.



Os trens de alta velocidade para Londres, pelo túnel do Canal da Mancha, e para as cidades alemãs de Colônia e Hamburgo também foram cancelados, assim como muitos serviços de trem nacionais, anunciou a operadora de trens holandesa NS.



Rajadas de vento de 145 km/h atingiram a costa do Mar do Norte, derrubando árvores e levando as autoridades a alertar a população para que fique em casa.



Uma mulher, de 51 anos, morreu quando uma árvore caiu sobre seu carro na cidade de Haarlem, perto de Amsterdã, de acordo com a polícia, enquanto as autoestradas ficaram bloqueadas por árvores caídas e caminhões tombados.



O Aeroporto de Schiphol informou que, devido à combinação de fortes ventos, chuva e baixa visibilidade, o tráfego aéreo seria "muito limitado" até pelo menos as 14h GMT (11h, horário de Brasília).



O aeroporto é um dos principais centros de conexão de voos procedentes da Ásia, Oriente Médio, América do Norte e Europa. Todos os trens com destino a Schiphol estão interrompidos.



Agentes da Guarda Costeira resgataram pessoas de um barco perto de Volendam, e de um iate, perto de Urk, ambos no norte.



O serviço meteorológico (KNMI) emitiu o alerta máximo de "código vermelho" para quatro regiões do norte, o que significa que graves perturbações podem ocorrer.