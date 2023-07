Moradores do Santa Marta fazem vaquinha para ajudar família afetada por incêndio

Rio - Uma vaquinha virtual pretende ajudar moradores da comunidade Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, afetadas pelo incêndio que atingiu uma casa, próxima à Rua da Matriz, na noite de terça-feira (4). O imóvel tem quatro andares, onde vivem 12 pessoas, sendo cinco crianças, da mesma família. Além de residência, um dos pavimentos também funcionava como uma oficina de estofados. Um homem ficou ferido e ainda não se sabe o que provocou as chamas.

Nos quatro andares, estavam distribuídas três famílias, todos parentes, e a oficina, responsável pelo sustento das vítimas. Com o incêndio, os 12 moradores perderam tudo, inclusive materiais de trabalho, e agora contam com a ajuda para recomeçaram. Segundo o líder comunitário Thiago Firmino, o fogo teve início no primeiro pavimento e acabou se alastrando para os demais. O Corpo de Bombeiro foi acionado às 18h32 e só terminou os trabalhos às 20h59.

No local, Thierry Tiezzi precisou ser socorrido por ter inalado fumaça e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo, onde segue internado em observação na Sala Vermelha. Em um vídeo publicado por Thiago, é possível ver fogo consumindo o imóvel e moradores tentando ajudar as vítimas. Confira abaixo.

Procurada, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) informou que iria se reunir com a família afetada, durante a manhã desta quarta-feira (5), para prestar auxílio, caso fosse necessário. Em nota, a Defesa Civil Municipal disse que foi acionada hoje e que as equipes irão ao local para fazer uma vistoria, até o fim do dia.



"Neste momento de adversidade, eles precisam de nossa ajuda para reconstruir não apenas suas casas, mas também seus sonhos e sustento. Cada uma dessas famílias têm lutado para se recuperar e encontrar um novo começo, e é nosso dever estender a mão e oferecer suporte solidário (...) Esta campanha de arrecadação tem como objetivo unir esforços para auxiliar as famílias afetadas a reconstruírem suas vidas", diz o texto da iniciativa.