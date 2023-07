IBGE: Rio terá 560 vagas temporárias para nível médio em próximo concurso

Rio - Com 7.548 vagas temporárias, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para dois concursos. O Rio de Janeiro oferta 499 dos 6.742 postos para agente de pesquisas e mapeamento. As demais 806 vagas são para supervisor de coleta e qualidade, sendo que 61 destinadas para o Rio. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico www.ibfc.org.br até as 23h de 19 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 42,20. Os candidatos selecionados serão contratados inicialmente para um ano de serviço, prorrogáveis por mais dois. Os salários variam entre R$ 1.387,50 (agente de pesquisas e mapeamento) e R$ 3.100,00 (supervisor de coleta e qualidade).

Os editais dos processos seletivos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU). Para o cargo de agente de pesquisas, é necessário ter ensino médio completo. Já para a função de supervisor de coleta também tem a exigência de ter carteira nacional de habilitação (CNH) no mínimo categoria B.

As seleções serão destinadas a pessoas que não foram contratadas, nos últimos dois anos, em outros processos seletivos regidos pela Lei nº 8.745/1993. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro.