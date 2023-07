Em cerimônia no Maracanã, lei Vini Jr. é sancionada

Em maio, a 35ª rodada do Campeonato Espanhol ficou marcada por mais um caso de racismo contra Vinícius Júnior. Na vitória do Valencia por 1 a 0 sobre o Real Madrid, o atacante brasileiro foi chamado de "macaco" por torcedores. A partida chegou a ser interrompida por oito minutos no segundo tempo. No fim do jogo, o jogador foi expulso após uma confusão com o goleiro do time rival.



"É um orgulho ter um jogador gonçalense enfrentando mundo afora o racismo estrutural e original, aquele que veio nos navios negreiros. Estou feliz em participar da sanção desta lei que deve tornar referência em todo Brasil. Com racismo não tem jogo nem mediação”, disse o deputado Prof. Josemar.



O vice-governador Thiago Pampolha também sancionou a lei, de autoria da deputada Veronica Lima (PT), que cria o Dia da Resposta Histórica Contra o Racismo no Futebol, a ser comemorado em 7 de abril. Rio - O Governo do RJ sancionou a lei Vini Jr., nesta quarta-feira (5), durante cerimônia no Maracanã. A lei, de autoria do deputado estadual Prof. Josemar (Psol), determina o encerramento de partidas de futebol em caso de condutas racistas.Em maio, a 35ª rodada do Campeonato Espanhol ficou marcada por mais um. Na vitória do Valencia por 1 a 0 sobre o Real Madrid, o atacante brasileiro foi chamado de "macaco" por torcedores. A partida chegou a ser interrompida por oito minutos no segundo tempo. No fim do jogo, o jogador foi expulso após uma confusão com o goleiro do time rival."É um orgulho ter um jogador gonçalense enfrentando mundo afora o racismo estrutural e original, aquele que veio nos navios negreiros. Estou feliz em participar da sanção desta lei que deve tornar referência em todo Brasil. Com racismo não tem jogo nem mediação”, disse o deputado Prof. Josemar.O vice-governador Thiago Pampolha também sancionou a lei, de autoria da deputada Veronica Lima (PT), que cria o Dia da Resposta Histórica Contra o Racismo no Futebol, a ser comemorado em 7 de abril.

Medalha Tiradentes



Durante a cerimônia no Maracanã, Vinícius Junior recebeu a Medalha Tiradentes, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A homenagem é a maior honraria do parlamento fluminense. A proposta foi da deputada Verônica Lima (PT), após os casos de racismo envolvendo o jogador brasileiro.



"Espero que minha família esteja orgulhosa de mim por tudo que fizeram para eu chegar até aqui. É um dia muito especial porque eu sou muito novo e não esperava receber esse prêmio. Estou muito feliz e fico me perguntando se realmente mereço tanto", disse Vini Jr., durante a cerimônia.

O jogador brasileiro, que entrou para a Calçada da Fama do Maracanã, também recebeu a Medalha Pedro Ernesto da vereadora Monica Cunha (Psol), além do título de Cidadão Carioca, do presidente da Câmara Carlos Caiado (PSD).