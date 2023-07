Fiocruz abre inscrições para concurso literário com estudantes de escolas públicas e particulares

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está organizando um concurso literário que vai selecionar textos de estudantes brasileiros para compor um livro que tem como tema central a importância da vacinação. O 1º Concurso Portinho Livre de Literatura Infantojuvenil está com inscrições abertas até 3 de agosto. Podem participar estudantes de 13 a 16 anos (no período da inscrição), matriculados em escolas públicas ou particulares de todo o país.

A disputa tem o objetivo de fazer os jovens refletirem sobre a importância das vacinas, incentivando o pensamento crítico a respeito da responsabilidade coletiva de cada um. Conforme a Fiocruz, o evento e um convite à consciência cidadã e ao debate de temas como desinformação, saúde pública e desafios para o futuro, além da demonstração do que pensa a juventude brasileira, hoje, a respeito da vacinação.

Os candidatos devem escrever um texto em formato dissertativo ou narrativo sobre o tema 'O bonde da vacina: cuidar de si para cuidar do outro'. Os textos serão avaliados por banca julgadora formada por profissionais da fundação. E os 30 melhores trabalhos irão integrar um livro, a ser publicado pela Portinho Livre, selo de obras infanto-juvenis. Aquele(a), que se sair melhor será convidado(a), a participar do lançamento, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), em outubro, no campus Manguinhos da Fiocruz, no Rio de Janeiro.