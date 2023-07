Traficante 'Caça Rato' é preso durante transporte de drogas na Ilha do Governador

Rio - A Polícia Militar prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (5), um criminoso conhecido como Caça Rato transportando drogas, na saída da Ilha do Governador, na Zona Norte. O material seria levado para a Vila São João, no Complexo da Maré, na mesma região.De acordo com o comando do 17ºBPM (Ilha do Governador), o acusado que já vinha sendo monitorado há dois meses e foi encontrado durante uma ação do setor de inteligência. Com ele, os agentes apreenderam 59 tabletes de maconha prensada.O preso foi identificado ainda como uma das lideranças do tráfico de drogas da comunidade do Morro do Dendê, na Ilha do Governador. A ocorrência foi encaminhada para a 37ª DP (Ilha).De acordo com investigações da Polícia Civil, as favelas do Complexo da Maré são uma base do crime organizado, onde ocorrem as diversas atividades criminosas relacionadas aos roubos de veículos e de cargas, clonagem e desmanche de veículos, venda de drogas e outros crimes. Na comunidade, uma operação realizada nesta terça (14) recuperou 15 automóveis roubados, entre eles um Porsche Cayenne, que estava dentro de um condomínio na Vila do Pinheiro, e um BMW X3. A maior parte dos veículos encontrados são do tipo SUV e um deles, do modelo Hyundai Creta tinha a placa "TCPMARE", em referência ao Terceiro Comando Puro, facção que controla a região.