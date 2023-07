Idosa é achada morta com sinais de espancamento na Zona Norte

Rio - A Polícia Civil investiga o assassinato de Porcina da Silva Neves, 83 anos, na noite de terça-feira (4), em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. A vítima foi encontrada dentro de casa, amarrada e com sinais de espancamento.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) foram à Rua Henrique Chaves, onde encontraram a idosa morta.



A Delegacia de Homicídios Capital (DHC) instaurou inquérito para investigar o crime e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Não há informações sobre a data e local de sepultamento de Porcina.