Traficantes arremessam granada contra PMs em confronto na Praça Seca

Rio - Uma viatura da PM foi atacada com uma granada, nesta quarta-feira (5), durante confronto com criminosos na Praça Seca, na Zona Oeste. De acordo com a corporação, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) passava pela Estrada da Chácara, na altura da favela do Chacrinha, quando foi alvo de ataque a tiros. O artefato arremessado contra os agentes não explodiu.

Após o cessar dos disparos, a área foi isolada e o Esquadrão de Antibombas da Polícia Civil acionado para atender à ocorrência. A granada foi desarmada pelos agentes ainda no local e a via, que havia sido bloqueada, foi liberada logo na sequência, por volta das 14h. Segundo a Polícia Militar, não há registro de feridos na ação.

Estrada da Chácara foi isolada para que agentes do Esquadrão Antibombas da Polícia Civil atuassem Reprodução

Ainda durante o confronto, um motorista de ônibus que tentava desviar do local atingiu um blindado da Polícia Militar que estava estacionado em um dos acessos à comunidade. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).

Violência diária

A região da Praça Seca, na Zona Oeste, foi uma das mais violentas na cidade, no último mês de maio. Segundo levantamento da plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), o bairro teve registro de 19 tiroteios ao longo dos 31 dias do mês . Vale lembrar que a localidade é palco de confrontos entre, pelo menos, três grupos criminosos.

No último dia 21 de junho, uma troca de tiros assustou moradores da região que já veem a situação como triste rotina. Isso porque, desde o ano passado, comunidades das zonas Oeste e Norte vivem cenários de guerra por conta da disputa entre os criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Recentemente, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.