Lula bate recorde de liberação de emendas parlamentares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bateu recorde de liberação de emendas parlamentares em um único dia desde que assumiu, pela terceira vez, o cargo de presidente do país. Nesta terça-feira, 4, foram R$ 2,1 bilhões. A maior parte dos recursos se destinou ao Ministério da Saúde, e se concentrou em projetos propostos por deputados e senadores. Estes projetos são conhecidos como emendas de bancada.



A liberação do valor recorde acontece um uma semana de suma importância para o governo na Câmara, com votações relacionadas à aprovação do novo arcabouço fiscal e à retomada do voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

O recorde anterior de repasse de emendas voltadas a deputados e senadores foi registrado em 30 de maio, no valor de R$ 1,7 bilhões. Na ocasião, estava prestes a ser votada a MP dos Ministérios — e o governo corria risco de sofrer grandes modificações na estrutura ministerial montada no dia 1° de janeiro.