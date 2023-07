Mulher é atingida por bala perdida durante homicídio em Duque de Caxias

Rio - Uma mulher foi atingida por uma bala perdida, na tarde desta terça-feira (4), no mesmo momento em que o síndico Cosme de Lima foi assassinado por criminosos encapuzados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Rosieli Pereira Barbosa, de 38 anos, estava no banco de trás de um carro de aplicativo quando foi baleada no pescoço.

A vítima foi levada pelo motorista até o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). Posteriormente, ela foi encaminhada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Ambas as unidades estão localizadas em Duque de Caxias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Rosieli deu entrada no HMAPN com um tiro no pescoço. O projétil ainda está alojado próximo à mandíbula esquerda. A direção do hospital informou que, no momento, não há indicação de abordagem cirúrgica.

A mulher segue internada, foi extubada às 13h45 desta quarta-feira (5), está lúcida, orientada e seu quadro de saúde é estável no momento.

Homicídio

Rosieli foi baleada no mesmo momento em que Cosme de Lima foi assassinado próximo a um posto de gasolina de Gramacho, também em Duque de Caxias, nesta terça-feira (4). De acordo com informações de testemunhas, a vítima desceu de um ônibus minutos antes de ser executado por homens usando toucas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Questionada, a Polícia Civil informou que a especializada instaurou um inquérito para apurar a motivação e tentar identificar os envolvidos.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do homem.