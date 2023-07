Julho Amarelo: Diagnóstico precoce do câncer ósseo aumenta chances de cura

Rio - O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) alerta, neste mês de julho - dedicado à conscientização sobre o câncer ósseo, para a importância do diagnóstico precoce da doença. Entre os principais sintomas, estão a dor local intensa e o aumento de volume da região afetada.



O chefe da Oncologia Ortopédica do Instituto, Walter Meohas, explica que o tumor ósseo primário mais comum - conhecido como osteossarcoma - atinge principalmente crianças e adolescentes. A doença se desenvolve com mais frequência nos ossos longos, como o fêmur, a tíbia e o úmero. Apesar de representar apenas 2% de todas as patologias oncológicas no Brasil, a condição pode se tornar ainda mais agressiva se identificada tardiamente.



Segundo o ortopedista, os sintomas do câncer ósseo são comuns de outras doenças. O paciente deve ser investigado até que seja descartado o diagnóstico de tumor ósseo.



“Não há como prevenir esse tipo de câncer, por isso é fundamental que pais e responsáveis estejam atentos, valorizando as dores manifestadas pelas crianças e as queixas relacionadas ao aparelho locomotor apresentadas por elas”, destaca o médico.



A causa específica do câncer ósseo, tanto em crianças quanto em adultos, ainda é desconhecida. “O que se acredita é que a história genética do paciente pode estar diretamente relacionada ao desenvolvimento desses tipos de tumores", esclarece o especialista.



Ainda de acordo com Meohas, cerca de 50 em cada 100 pacientes com esse tipo de câncer ainda estarão vivos cinco anos após serem diagnosticados, no Brasil. “Quanto mais cedo o câncer for diagnosticado, menor será o volume tumoral, o que melhora o prognóstico tanto em relação à sobrevida do paciente, quanto à preservação do membro acometido pelo tumor”, conclui.