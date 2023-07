Rodoviários recusam oferta da Rio Ônibus e apresentam contraproposta de aumento salarial

Rio - Rodoviários do Rio decidiram, em assembleia realizada nesta nesta terça-feira (4) no Centro do Rio, apresentar uma contraproposta de aumento salarial de 10%, além de reajuste na cesta básica e no vale alimentação, para as empresas de ônibus.



Durante a reunião, a Rio Ônibus ofereceu um reajuste de 8%, que foi negado pela categoria. O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio, Sebastião José, explicou que a assembleia foi realizada para votar a proposta que a empresa fez no Ministério Público.



“A reunião foi para votar se a gente aceitava ou não a proposta de 8%. A assembleia recusou e condicionou o aceite da proposta a outras cláusulas em relação a cesta básica e o vale alimentação. Por conta disso, teremos uma nova audiência marcada para o dia 11. Nossa contraproposta é chegar a 10% e aumentar a cesta básica”, explicou.



Além do reajuste salarial, os motoristas pedem cesta básica mensal de R$ 750, paga através de cartão e não em produtos, e o vale refeição de R$ 35 por dia trabalhado, incluindo os dias de falta justificada.

Em justificativa, o sindicato acrescenta que houve uma enorme inflação dos alimentos no período de 2021 e 2022 e que há dois anos não são feitos reajustes nos salários da categoria.

Questionada sobre o assunto, a Rio Ônibus ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.