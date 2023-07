Empresa abre vagas de emprego em Macaé

A Manserv, empresa especializada em prestação de serviços e soluções nos setores de logística, facilities e manutenção industrial, está com vagas abertas para profissionais atuarem como coordenadores de plataforma e de pintura, e delineador elétrico de caldeiraria e de pintura onshore e offshore na região de Macaé.Para as vagas de coordenador de plataforma, o profissional será responsável pela coordenação de todas as atividades referentes ao planejamento e controle das fases de projeto e execução dos serviços em terra e na plataforma. Já a atuação dos coordenadores de pintura prevê a coordenação das atividades referentes à pintura em terra e na plataforma. Ambos os cargos têm como requisito nível superior em engenharia, com registro no Crea, e experiência mínima de cinco anos em coordenação, planejamento e controle de atividades de manutenção industrial e construção e montagem onshore e offshore, na área da indústria de petróleo e gás.Para atuação como delineadores, é necessário formação técnica industrial com experiência mínima de três anos em planejamento e controle de atividades de aquisição de materiais, processamento de estruturas e traçados de tubulações, logística, manutenção industrial e efetivação de projetos. Deverá ter conhecimento em softwares de maquete eletrônica, MS Office, MS Project e de CAD, além de qualificação pela Agetrab/Cetep e competência multidisciplinar, para subsidiar os delineamentos com informações de campo (avaliações, dimensionamentos, fotografias etc.) necessárias e suficientes à elaboração de Books de planejamento completos, conforme requeridos pela Petrobras.Confira a seguir o canal exclusivo on-line para a candidatura às vagas:- Coordenador de plataforma: https://fa-euld-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1/job/11983/?utm_medium=jobshare - Coordenador de pintura: https://fa-euld-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1/job/11984/?utm_medium=jobshare - Delineador de caldeiraria: https://fa-euld-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1/job/8801/?utm_medium=jobshare - Delineador elétrico: https://fa-euld-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1/job/8809/?utm_medium=jobshare Delineador de pintura: https://fa-euld-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/pt-BR/sites/CX_1/job/8805/?utm_medium=jobshare