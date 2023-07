Adolescente foragido do Degase é apreendido em Resende

Um adolescente, de 17 anos, foragido da unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) de Volta Redonda, foi apreendido na terça-feira (4) em Resende.



Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi encontrado durante um atendimento médico no Hospital de Emergência, quando deu entrada com escoriações e suspeita de fratura no braço.



Após o atendimento, ele foi encaminhado para a 89ª DP de Resende, onde foi constatado que havia evadido no dia 16 de junho desse ano. Ele será apresentado à Vara da Infância e Juventude e, depois, transferido para Volta Redonda.