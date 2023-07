Prefeitura de Paty do Alferes implementa Agenda Ambiental

No último 3 de julho, data em que se comemora o Dia Internacional Sem Sacos Plásticos, a Prefeitura de Paty, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, deu início à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) com distribuição de uma sacola retornável para os servidores ativos e inativos que recebem o benefício do Vale Feira.



A proposta da A3P é criar uma cultura de responsabilidade socioambiental na administração pública e, para tanto, estrutura-se em seis Eixos Temáticos prioritários fundamentados pela política dos 5 R’s: Repensar, Reduzir, Reaproveitar, Reciclar e Recusar o consumo de produtos que gerem impactos socioambientais negativos significativos.



De acordo com o Secretário de Meio Ambiente, André Dantas, uma das diretrizes da A3P é o estímulo à implementação de práticas que tenham como princípio a sustentabilidade do planeta. “Nesta etapa, estamos estimulando o uso da sacola retornável como forma de recusar e repensar o uso do material plástico, principalmente o de uso único, estimulando o uso racional dos recursos naturais e a gestão adequada dos resíduos gerados, em parceria com a Feira Agroecológica, atuando no eixo Qualidade de vida no ambiente de trabalho. Agradeço ao nosso prefeito, a todos os secretários, servidores, à coordenadora da Agenda, bióloga Giselle Mazzoni e, em especial, aos feirantes por apoiarem essa nossa iniciativa que é essencial para o futuro de nossa sociedade”, comenta.



Dados do Plástico no Brasil

Segundo dados do Instituto Socioambiental dos Plásticos (Plastivida), cerca de 13 bilhões de sacolas plásticas são usadas por ano no Brasil, mais de 60 por pessoa. O relatório do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) revela que o Brasil é o quarto maior produtor de plástico no mundo, gerando 11 milhões de toneladas de lixo plástico anualmente e recicla apenas 1,28% delas.



De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a poluição plástica pode ser reduzida em 80% até 2040, caso os países e as empresas invistam em mudanças profundas nas políticas e no mercado usando as tecnologias existentes. O relatório aponta que não há uma solução única, mas sim a necessidade de uma mudança sistêmica que una diferentes estratégias, que estimulem a reutilização, reciclagem, reorientação e diversificação, unidas à ações para lidar com o legado da poluição atual.



As comemorações de 2023 do Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) tiveram como tema “#CombataAPoluiçãoPlástica” justamente com o objetivo de discutir e fomentar soluções para o problema em níveis locais e global. O foco girou em torno da economia circular, incluindo o reuso e a reciclagem, como no caso do projeto da Prefeitura de Paty.