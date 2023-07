Dono de boi paga multa de R$ 210 após animal parar trânsito no Gasômetro

Rio - O boi chamado Fogão, que parou o trânsito no Viaduto do Gasômetro , na manhã desta quarta-feira (5), atrapalhando o trânsito no Centro da cidade, será rebatizado de Fujão por dono. No início da tarde, o tutor pagou multa de R$ 210,09 e R$ 31,45 pela diária no CCZ.

De acordo com o responsável, o boi fugiu do curral. O episódio causou o fechamento de duas pistas por cerca de 1h para evitar acidentes. O trânsito apresentou lentidão na Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói e na Linha Vermelha. O boi está no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, aguardando o transporte para voltar para o curral onde vive.



A história também repercutiu nas redes sociais do prefeito Eduardo Paes: "Eu amo o que faço, mas às vezes é muito dura a vida de prefeito do Rio. Surgiu uma vaca na Linha Vermelha. Espero não ter que incluir essa categoria de reclamação no 1746!"



Eu amo o que faço mas às vezes é muito dura a vida de prefeito do Rio.. Surgiu uma vaca na Linha Vermelha. Espero não ter que incluir essa categoria de reclamação no 1746! pic.twitter.com/JuGGMh4ua9 — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 5, 2023

O presidente da Comissão de Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, mostrou preocupação com a fuga do animal. "Essa história acabou com um final feliz, mas podia ter terminado em tragédia. O tutor diz que o boi fugiu. De qualquer maneira, ele é o responsável pelo animal. Ainda mais um animal de grande porte, que poderia ter causado um acidente na linha vermelha", disse.



O presidente também ressaltou a importância da atenção redobrada dos tutores. "É cada vez mais comum ver animais de grande porte, principalmente cavalos, às margens de vias de alta velocidade. Os tutores precisam ser mais responsáveis. E se provocasse acidente com morte?", questionou.