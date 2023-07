SuperVia mapeia 123 buracos e passagens clandestinas de nível em malha ferroviária

Rio - A SuperVia mapeou e contabilizou cerca de 123 passagens clandestinas ao longo da malha ferroviária. A concessionária informou que fecha por mês entre seis e dez buracos ou passagens de nível, mas 30% são reabertas ilegalmente. Em alguns casos, criminosos não esperam nem o cimento secar para reabrir. Ao longo de toda a linha férrea, nos últimos 17 meses, a empresa gastou mais de R$ 2,7 milhões com essas obras.

fotogaleria

No último dia 13, foi fechado um buraco feito no muro da estação Maracanã, quase em frente à UPP Mangueira. Antes que o cimento secasse, o local foi vandalizado novamente. Só ao longo do muro no trecho, neste ano já foi necessário fechar buracos por nove vezes, gerando um custo de R$ 26 mil para a concessionária.

De janeiro de 2022 até este ano, a concessionária registrou nove ocorrências de acidentes graves em passagens clandestinas na malha ferroviária.



De acordo com a SuperVia, essa conduta irregular pode colocar em risco não apenas os próprios motoristas e pedestres, mas toda a operação ferroviária. O Código de Trânsito Brasileiro determina que os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência de passagem sobre os demais, sendo gravíssima a natureza da penalidade por deixar de parar o veículo antes de transpor a linha férrea.



“Nós realizamos campanhas educativas com frequência para falar da importância de se respeitar as regras das passagens de nível. Mas, mesmo assim, temos muitos casos de desrespeito que podem ser fatais para as vítimas. As medidas necessárias para mudar essa realidade dependem da atuação do poder público, por envolverem construção de passarelas, desapropriações e programas sociais”, conta Iago Almeida, gerente de segurança operacional.



Passagens de nível regulares



Todas as passagens regulares são sinalizadas de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que prevê a instalação da Cruz de Santo André. Hoje, no total, a SuperVia tem 37 PNs consideradas oficiais. Elas possuem sinalização vertical composta por mastro com placas de “Pare”, “Olhe, Escute” e a Cruz de Santo André, em ambos os sentidos do cruzamento.