Suspeito de ataque a tiros em estacionamento de hospital é preso

Um dos suspeitos do ataque a tiros no estacionamento do Hospital de Emergência de Resende foi preso nesta quarta-feira (5). O homem, de 26 anos, foi encontrado no bairro Surubi.De acordo com a Polícia Civil, ele estava com uma arma de fogo e drogas. Outros três autores já foram identificados, mas continuam foragidos. O crime aconteceu no dia 28 de junho.O alvo do ataque era um jovem, de 19 anos, membro do tráfico de drogas no bairro Vicentina. O jovem teria ido ao Hospital visitar a mãe que estava internada para passar por uma cirurgia. Quando ele estava conversando com o pai e o irmão no estacionamento, quatro suspeitos desembarcaram de um veículo e começaram a atirar contra o grupo. Ele, o irmão, de 26 anos, e o pai, de 50 anos, foram baleados e morreram. Outras duas pessoas foram atingidas, mas não correm risco de morrer.