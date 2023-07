Quiosques irregulares são demolidos na Zona Oeste

Rio - Uma operação da Subprefeitura de Jacarepaguá e Secretaria de Ordem Pública (Seop), nesta quarta-feira (05), demoliu 50 quioques construídos irregularmente no canteiro central da Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras, na Zona Oeste.



Além das construções, 10 ligações de energia e uma de fornecimento de água para todos os quiosques, de forma clandestinas foram desligadas. Também foram retirados mais de 500 toneladas de lixo e entulhos pela Comlurb.



Todas as estruturas foram notificadas previamente pelos fiscais da Prefeitura do Rio. A operação teve o apoio da Guarda Municipal, Iguá Saneamento e Rio Luz.

Operação da prefeitura demole quioques irregulares no Rio das Pedras Divulgação