Pelo menos 25 pessoas morrem após ônibus cair em barranco no México

Ao menos 25 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas em um acidente com um ônibus de passageiros, que caiu em um barranco enquanto transitava por uma região montanhosa do estado mexicano de Oaxaca (sul), informaram autoridades locais.



Segundo informações da Polícia e do Ministério Público, o ônibus, que pertencia a uma empresa de transportes local, acidentou-se por volta das 06h30 locais (09h30 de Brasília). O coletivo tinha deixado a Cidade do México e se dirigia à localidade de Santiago de Yosondúa.



"O balanço preliminar é de 25 pessoas mortas e 17 feridos graves", informou à AFP, por telefone, um comandante da polícia local, que pediu para ter sua identidade mantida sob sigilo por não estar autorizado a dar declarações.



O acidente ocorreu na altura de Magdalena Peñasco, cidade de 3.500 habitantes e uma das muitas comunidades localizada na montanha por onde estes veículos passam.



"Supostamente, o motorista perdeu o controle (...) e infelizmente caiu em um barranco de mais de 25 metros de profundidade", disse, durante entrevista coletiva, Jesús Romero, secretário do Governo de Oaxaca.



Segundo a imprensa local, o veículo teria perdido os freios e caiu no precipício ao tentar fazer uma curva.



Romero disse, ainda, que vários feridos foram levados a hospitais da região e que equipes de emergência estavam fazendo o resgate dos falecidos.



A empresa proprietária do ônibus é de Yosondúa e diariamente faz o trajeto até lá a partir da Cidade do México, acrescentou o funcionário.



A cidade, destino final do ônibus acidentado, tem cerca de 1.500 habitantes.



"Lamentamos profundamente o acidente ocorrido em Magdalena Peñasco. Pessoal do nosso governo já se encontra trabalhando nas ações de resgate e dando todo o apoio às pessoas feridas. Mandamos um abraço e nossos pêsames às famílias das pessoas falecidas", escreveu nas redes sociais Salomón Jara, governador do estado de Oaxaca.



Imagens da polícia, divulgadas nas redes sociais, mostram o veículo totalmente destruído na parte de cima, enquanto socorristas fazem buscas em meio aos destroços.



Oaxaca se caracteriza por uma topografia montanhosa, com muitas comunidades dispersas e pouco povoadas.



Acidentes se multiplicam



Em muitos distritos do México, pequenas companhias de transporte fazem a conexão entre cidades pouco povoadas, habitualmente usando veículos antigos.



No país têm se multiplicado os acidentes em grandes rodovias envolvendo caminhões de carga.



Em maio passado, 13 pessoas que viajavam em um micro-ônibus morreram depois que o veículo em que estavam bateu em um trailer no estado de Tamaulipas (nordeste).



Nesta quarta, uma colisão entre automóveis e veículos de carga, que ficaram carbonizados, foi registrada em uma rodovia do estado de Querétaro (centro). As autoridades reportaram um balanço preliminar de oito feridos.



Estes acidentes têm levado organizações civis a exigir normas mais rígidas para o transporte de carga.