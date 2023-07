OAB reage após rompimento com entidade portuguesa: 'Mentalidade colonial já foi derrotada'

Rio - A Ordem dos Advogados Portugueses decidiu, de surpresa, romper um acordo de reciprocidade que mantinha com a Ordem dos Advogados do Brasil. O trato permitia a inscrição de advogados brasileiros nos quadros da advocacia de Portugual, e vice-versa.



O rompimento foi comunicado nesta terça-feira, 4, gerou reação por parte do presidente da entidade, Beto Simonetti. Ele diz que a OAB vai defender os direitos de advogados brasileiros atuarem em Portugal e cita 'pressões governamentais' sobre a entidade portuguesa.



Simonetti contextualizou o rompimento. Disse que a entidade mantinha com a irmã de Portugal um diálogo com vistas a aperfeiçoar o 'convênio', considerando que a 'realidade demográfica, social, legislativa e jurídica dos dois países evoluiu desde a assinatura do acordo'.



Nessa toada, Simonetti destacou que, durante a negociação, a OAB se opôs a mudanças que 'validassem textos imbuídos de discriminação e preconceito contra advogadas e advogados brasileiros'.



O presidente da OAB não vinculou diretamente tal embate com o rompimento, mas deu ênfase para tal aspecto das negociações.



"A mentalidade colonial já foi derrotada e só encontra lugar nos livros de história, não mais no dia a dia das duas nações", ressaltou.



O chefe do Conselho Federal ainda afirmou que a Ordem vai tomar 'todas as medidas cabíveis para defender os direitos dos profissionais brasileiros aptos a advogar em Portugal ou que façam jus a qualquer benefício decorrente do convênio do qual a Ordem portuguesa está se retirando'.



"Paralelamente, a Ordem dos Advogados do Brasil buscará a retomada do diálogo, respeitando a autonomia da Ordem dos Advogados Portugueses e compreendendo que a entidade europeia enfrenta dificuldades decorrentes de pressões governamentais", ponderou a entidade.