Homem é preso suspeito de envolvimento em diversos roubos na Zona Sul do Rio

Rio - Policiais da UPP Jacarezinho e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), prenderam, nesta quarta-feira (5), David Christopher de Lima, de 25 anos, no Jacaré, na Zona Norte do Rio. Ele é suspeito de envolvimento em um assalto a um celular, na Lagoa, e possui mais de 10 antecedentes criminais.



O crime ocorreu no dia 6 de junho, quando o suspeito subiu a calçada de um prédio em uma moto, na Avenida Epitácio Pessoa, e abordou uma jovem. O celular da vítima foi roubado na ocasião.



Toda a ação foi filmada pelo circuito interno de monitoramento do edifício. Através das imagens, os policiais do Lagoa Presente conseguiram chegar à identificação do criminoso. No vídeo, foi possível identificar a placa e o rosto do suspeito. Além disso, em suas redes sociais, David postava fotos com a mesma motocicleta, capacete e a camisa usados no assalto.



Após reconhecimento pela vítima, a juíza da 20ª Vara Criminal decretou, nesta terça-feira (4), a ordem de prisão.



Em ação realizada em conjunto com equipes do Lagoa Presente e da 15ªDP (Gávea), os agentes localizaram e prenderam o homem, na Rua José Maria Belo, no Jacaré, após cruzamento de dados de inteligência. Segundo o comando da unidade, ele possui dez antecedentes criminais por roubos e furtos.



A ocorrência foi encaminhada à 15ª DP (Gávea).