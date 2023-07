Fora de casa, Resende empata sem gols com Olaria

O Resende empatou em 0 a 0 com o Olaria em jogo realizado nesta quarta-feira (5) no Estádio Antônio Mourão Vieira Filho (Rua Bariri), no Rio de Janeiro. A partida foi válida pela 8ª rodada da Série A2, a segunda divisão do Campeonato Carioca.



Com o resultado, o Gigante do Vale chega ao quarto jogo de invencibilidade no Estadual, com três vitórias, sobe para a 7° posição, com dez pontos ganhos, e fica a quatro do G4, com duas partidas a menos.



Em um primeiro tempo de poucas chances de gol, as duas equipes apostavam nas bolas aéreas para tentar abrir o placar. Aos 28 minutos, os donos da casa ficaram com um jogador a menos em campo. O goleiro Guilherme recebeu cartão vermelho após falta fora da área em Orlando Jr.



Com um a mais, o Gigante do Vale passou a controlar a partida, porém, só conseguiu chegar com perigo em cobrança de falta de Alex Sandre, aos 23 do segundo tempo, que Pedro fez grande defesa. Nos minutos finais, o Olaria tentou fazer uma pressão em busca do gol, mas a defesa alvinegra conseguiu parar o ataque adversário.



O próximo confronto do Alvinegro será diante da Portuguesa-RJ, no sábado (8), às 15h, no Estádio do Trabalhador, pelo Brasileirão Série D. Já pelo Carioca A2, o Resende volta a campo na quarta-feira (12), às 14h45, novamente em casa, diante do Macaé.