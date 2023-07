Casos de roubos de rua diminuíram na Região Metropolitana do Rio, diz ISP

Rio - O Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou, nesta quarta-feira (5), dados relacionados a segurança pública no Rio de Janeiro. A pesquisa leva em consideração os registros nos cinco primeiros meses deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Com isso, o estudo indica que os números de roubos de rua - praticados contra pedestres, em transportes coletivos ou roubo de celular - diminuíram em diferentes regiões do estado.

Na Região Metropolitana do Rio, a queda das ocorrências foi de 15,4%. Entre o início de janeiro e o fim de maio deste ano, foram registrados 24.770 casos de assaltos de rua. Durante o mesmo período no ano anterior, esse número foi de 20.962.

A Baixada Litorânea foi a região com a maior queda de registros. No corte temporal analisado pelo ISP, houve uma diminuição de 33,3%. Já no Médio Paraíba, essa taxa é de 28,2%.

"O roubo de rua é um dos crimes que mais impactam na sensação de segurança da população, então essa redução é muito importante e significativa. As polícias civil e militar e seus esforços são os grandes responsáveis por esses resultados", avaliou Marcela Ortiz, diretora-presidente do ISP.

Os dados do instituto também mostram um aumento das apreensões de drogas nos cinco primeiros meses deste ano. A maior taxa acontece no Norte Fluminense, com 18,1%. Se comparado apenas o mês de maio dos dois anos, o crescimento é de 84,1% - foram 189 apreensões em maio de 2022 e e 348 em 2023.

O maior número de registros de apreensões é na Região Metropolitana, com 3.435 casos. Se comparado com os dados entre janeiro e maio de 2022, o aumento é de 11%.

Outras duas regiões que apresentam crescimento nas ocorrências de apreensão de drogas são o Noroeste Fluminense e o Médio Paraíba. A primeira apresenta uma taxa de 15,7%, enquanto a segunda teve um aumento de 6%.

Outros dados



- Região Metropolitana

Em comparação com os cinco primeiros meses de 2022, o roubo a estabelecimentos comerciais caiu em 23,8%.

O número de prisões em flagrante aumentou em 21,4% - foram 10.868. Maio de 2023 apresentou o maior registro desde o início da série histórica, em 2006.

- Baixada Litorânea

Os casos de roubo de veículos caíram em 23,3%.

- Norte Fluminense

O número de auto de prisão em flagrante aumentou em 28,3%. Maio deste ano registrou o maior número de prisões em flagrante desde 2006.