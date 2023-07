Policiais do 20 BPM detiveram três suspeitos de participação no tráfico de drogas durante patrulhamento pela comunidade da Coréia, em Mesquita. As identidades dos criminosos não foram informadas.



Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, dois rádios comunicadores e grande quantidade de material entorpecente.



Não há informações sobre troca de tiros ou confrontos.



A ocorrência foi encaminhada à 53ª DP (Mesquita).