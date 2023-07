Síndico morto a tiros na Baixada será enterrado nesta quinta-feira

Rio - O síndico de condomínio Cosme de Lima, de 48 anos, morto a tiros em Duque de Caxias, será enterrado nesta quinta-feira (06), às 15h, no Cemitério do Corte 8, no mesmo município, na Baixada Fluminense. Ele trabalhava no Condomínio Residencial Bolzano, do programa Minha Casa, Minha Vida. A filha, Gabriella Lima, lamentou a morte repentina do pai: "aí, como vou sentir sua falta, meu amor", escreveu em suas redes sociais.

Nas redes sociais, Gabriella abriu o coração e revelou que perdeu o chão com a morte do pai. "Como vou sentir sua falta. Só Deus sabe o quanto você era importante para mim. Minha vida é você, o que vou fazer?", continuou Gabriella.

Cosme foi assassinado próximo a um posto de gasolina, no bairro Gramacho. De acordo com informações de testemunhas, a vítima desceu de um ônibus minutos antes de ser morto a tiros por homens usando toucas.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Questionada, a Polícia Civil informou que a especializada instaurou um inquérito para apurar a morte. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.



Amigos da vítima também usaram as redes para se despedir. "Partiu deixando um vazio em nossos corações. Uma figura que foi e sempre será importante para nós e para o mundo junino! Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado. Fique em paz, a família Shock do Painho sempre irá te amar", publicou o perfil de uma quadrilha ao qual a vítima fazia parte.



"Sem palavras para descrever o quanto esse amigo era bom, um cara sagaz que nunca ouvir falar que fazia mal a alguém, pessoa maravilhosa que convivi durante minha permanência no condomínio. Totalmente sem palavras.", disse um amigo.



"Estou abismada com esse assassinato. Uma pessoa com um coração puro , só vivia a sorrir! Descanse em paz", publicou outro.