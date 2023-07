Prefeitura de Mesquita disponibiliza vacinas para atualização da caderneta

A Prefeitura de Mesquita convoca toda a população para se vacinar nas campanhas disponíveis na cidade, além de atualizar a caderneta de vacinação.



A equipe ampliou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19, estendendo-a para toda a população acima de 18 anos. Com isso, qualquer mesquitense a partir de 18 anos com pelo menos duas doses monovalentes de esquema primário e cuja última delas tenha sido aplicada há, no mínimo, quatro meses está apto a receber a dose de reforço bivalente.



Vale lembrar que quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose em atraso também pode procurar as unidades de saúde que estão aplicando a vacina contra a Covid-19.



Em Mesquita, há quatro locais destinados à aplicação de dose de reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19. São eles:



Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita s/nº. De segunda a sexta, com senhas distribuídas das 8h às 16h; aos sábados, com senhas distribuídas das 8h às 11h.



Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, no Centro. De segunda a sexta, com senhas distribuídas das 8h às 16h.



Clínica da Família França Leite – Rua Cel. França Leite 732, na Chatuba. De segunda a sexta, com senhas distribuídas das 8h às 16h; aos sábados, com senhas distribuídas das 8h às 11h.



Clínica da Família Banco de Areia – Avenida Governador Celso Peçanha 1350. De segunda a sexta, com senhas distribuídas das 8h às 16h; aos sábados, com senhas distribuídas das 8h às 11h.