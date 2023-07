Fora da agenda, Lula se reúne com filhas de Silvio Santos

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta quarta-feira, 5, com as filhas do apresentador Silvio Santos, do SBT, Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti, que é CEO da emissora. O encontro não constou na agenda do presidente.



A reunião foi acompanhada pelo ministro da Secretaria da Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, e ocorreu por volta das 16h. O Planalto informou que a visita foi institucional após troca no comando da direção da emissora.



O marido de Patrícia, Fábio Faria, foi ministro das Comunicações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele pediu para ser exonerado dias antes do fim do mandato, em 21 de dezembro de 2022, para assumir o cargo de deputado federal pelo PP, do qual estava licenciado.



Daniela é vista como uma sucessora do pai nos negócios da empresa. Silvio Santos está com 92 anos e já não apresenta os programas da emissora.



O apresentador do SBT foi amigo de vários presidentes da República, desde os tempos dos militares. Quando Luiz Inácio Lula da Silva estava no seu segundo mandato recebeu Silvio Santos no Palácio do Planalto, em Brasília, em 2010.



O último encontro entre o petista e Silvio Santos foi em setembro de 2010. A reunião também não constou na agenda oficial Na época, o apresentador disse a jornalistas que ia convidar Lula par participar do Teleton com doações.



Anos mais tarde, nas investigações de supostas fraudes no Banco Panamericano, que pertenceu a Silvio Santos, Procuradoria-Geral da República disse, nos documentos da Operação Conclave, que o encontro de 2010 teve como objetivo discutir a situação do banco Em fevereiro de 2018, sete ex-diretores da instituição financeira foram condenados por crimes contra o sistema financeiro nacional.