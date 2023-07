Vendas de pequenos e médios negócios digitais do Rio movimentaram R$ 100,5 mi

Rio - Os pequenos e médios empreendedores digitais do Estado do Rio de Janeiro movimentaram R$ 100,5 milhões em vendas on-line no primeiro semestre de 2023 – um crescimento no faturamento de 27% em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram vendidos 1,5 milhão de produtos, valor 25% superior ao do ano passado, que registrou R$ 1,2 milhão em vendas. Os dados são da Nuvemshop, plataforma de e-commerce que realiza estudos sobre o comércio eletrônico no Brasil.



De acordo com o levantamento, os segmentos de Moda (cerca de R$ 36 milhões), Acessórios (aproximadamente R$ 11 milhões) e Joias (R$ 7 milhões) se destacaram no ranking do estado, conquistando a primeira, segunda e terceira posições, respectivamente, entre os setor es que mais faturaram nos primeiros seis meses deste ano.



O ticket médio (métrica utilizada para determinar o valor médio das vendas) por compra, no primeiro semestre, chegou a R$ 215,20. Além disso, o número de pedidos registrados pelos lojistas on-line passou de 369 mil para 466,5 mil – crescimento superior a 26%.



"O crescimento demonstrado no Rio de Janeiro, em cada levantamento que fazemos, comprova que o comércio eletrônico deve continuar crescendo no estado nos próximos anos", diz Guilherme Arantes, especialista em e-commerce da Nuvemshop.



Em todo o Brasil, o faturamento das pequenas e médias empresas, com varejo online, no primeiro semestre do ano, chegou a R$ 1,5 bilhão – um crescimento de 25% em relação a 2022.