PRF prende dois homens com quase 400 kg de drogas em Seropédica

Rio - Policiais rodoviários federais prenderam uma dupla, na noite desta quarta-feira (05), com aproximadamente 400 kg de maconha em tabletes na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica. A droga teria saído do Mato Grosso do Sul com destino a Região dos Lagos.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe fazia fiscalização na Rodovia Presidente Dutra quando abordaram um veículo de passeio branco. Ao começar a fiscalização, os policiais notaram um odor muito forte característico da maconha e inúmeras embalagens pretas espalhadas dentro do veículo.



Aproximadamente 400 kg de maconha foram apreendidas em tabletes dentro das embalagens. O motorista, que estava com mais um passageiro, confessou que teria saído com a droga do Mato Grosso do Sul com destino a Região dos Lagos. Ele não informou para quem entregaria e quanto receberia pelo serviço.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.