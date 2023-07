A Polícia Militar foi acionada para checar uma ocorrência de duplo homicídio que ocorreu no fim de semana em São Joao de Meriti, na Baixada Fluminense.



No endereço do crime, na Av. Miguel Couto, no bairro Jardim Metrópole, os PMs constataram a morte de dois homens. As identidades não foram divulgadas.



Um terceiro caso veio após a informação sobre o óbito de um terceiro indivíduo na UPA de Jardim Íris.



As investigações seguem com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.