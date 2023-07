Formatura de 60 alunas dos cursos de Cabeleireira e Barbeira do Espaço da Mulher Mesquitense

O Espaço da Mulher Mesquitense realizou a formatura de 60 alunas dos cursos de Cabeleireira e Barbeira. Evento contou com a participação de autoridades dos serviços sociais do município e entrega de certificados às formandas.



O curso teve duração de seis meses, com um total de 100 horas de aprendizado.



Para a fidelização da formatura, todas as presentes utilizaram beca e capelo. E, em conjunto, fizeram um juramento em respeito à nova profissão.



“Essa é uma porta aberta que concede muitas oportunidades a nós, mulheres. É muito importante a gente ter uma profissão e esse curso caiu do céu para mim. Sempre foi meu sonho e aonde eu passo, procuro incentivar outras mulheres também a procurarem essa oportunidade”, conta Milena Borges, de 36 anos, formanda do curso de Barbeira.



Ao decorrer da capacitação, as mulheres vivenciaram experiências práticas, como workshop e ações sociais.



“É sempre uma alegria ver mais uma turma se formando, ver essas mulheres crescendo e conquistando novos lugares. Essa formatura é um degrau da escada do sucesso de cada uma delas. O que estamos vendo aqui, hoje, é uma construção social”, declara Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e responsável pelo Espaço da Mulher Mesquitense.