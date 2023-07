Abastecimento de água sofre alteração em São João de Meriti

Uma manutenção emergencial em uma das elevatórias da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, responsável por atender 80% da rede nos municípios do Rio de Janeiro, inclusive São João de Meriti, deve comprometer o abastecimento no município até o próximo sábado (8).



A Cedae informou que foi preciso reduzir em 5% a capacidade de operação do sistema para que os reparos sejam executados.



Ainda segundo a empresa, as concessionárias Águas do Rio, Ingá e Rio+Saneamento foram informadas sobre o reparo que deve impactar diretamente na distribuição, consequentemente no auxílio de seus clientes.