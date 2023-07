Capotamento deixa um homem morto e outro ferido na Avenida Brasil

Rio - Um acidente na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, provocou a morte de um homem e deixou outro ferido, na madrugada desta quinta-feira (6). O veículo capotou na pista sentido Centro, por volta das 3h, e uma faixa da via chegou a ficar interditada. Por volta das 6h o trânsito ainda estava congestionado na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Benfica foi acionado para o acidente às 3h07 e encontrou Marlon Nascimento, de 27 anos, já sem vida. No local, os militares ainda socorreram Rodrigo de Oliveira, de 23 anos, que foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.