Quadrilha especializada em extorsão no Complexo da Penha e no Quitungo é alvo de operação da Civil

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta quinta-feira (6), uma operação nas comunidades do Quitungo e da Fé, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, contra uma quadrilha especializada em extorsão. O objetivo da operação é cumprir 31 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão contra menores ligados ao tráfico de drogas. Até o momento, oito pessoas foram presas.

De acordo com a corporação, o grupo tomou o controle de um prédio residencial com 24 unidades, localizado no entorno do Quitungo, e determinaram a obrigatoriedade de pagamento dos aluguéis diretamente à associação de moradores da comunidade, caso contrário, deveria deixar o prédio.



Segundo as investigações, que tiveram início em dezembro de 2022, o responsável pela associação de moradores atuaria a mando do líder do tráfico do Quitungo. Ambos são do Complexo da Penha e foram indicados para assumir e ampliar os negócios da organização criminosa no Quitungo, através da exploração de qualquer produto comercializado ou serviço prestado.



As investigações apontam, ainda, que os criminosos extorquiram uma empresa de engenharia e construção civil que, após vencer uma licitação para trabalhar em um condomínio habitacional no Quitungo, passou a ser obrigada a pagar uma taxa de R$ 15 mil.



A ação, realizada por policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina), conta com apoio de agentes de outras delegacias da capital, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 16º BPM (Olaria).

Através das redes sociais, moradores relataram intensos tiroteios desde o início da manhã. Barricadas em chamas, blindados e helicópteros foram vistos na comunidade. "Tive que correr do tiroteio aqui na Penha. Que isso, gente! Helicóptero tá voando tão baixo que eu vi os militares lá dentro", escreveu uma. "Cenário de guerra na Penha, que isso", disse outra.



O objetivo da polícia é conter a expansão territorial, enfraquecer a organização criminosa e devolver as propriedades aos moradores vítimas da quadrilha.