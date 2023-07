Número de carros elétricos no Brasil triplicou em três anos

Aumentou consideravelmente o número de veículos elétricos no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), triplicou o número de carros deste tipo em circulação no país nos últimos três anos.

A crescente preocupação com o meio ambiente e a busca por soluções mais sustentáveis no setor de transporte levaram ao crescimento na demanda por carros elétricos e híbridos.

De acordo com a ABVE, a tendência é impulsionada tanto pelo avanço tecnológico dos veículos elétricos quanto pelas políticas públicas que visam incentivar a sua adoção, como isenções fiscais e a ampliação da infraestrutura de recarga, por exemplo.

Entretanto, apesar do crescimento, ainda há desafios a serem superados para a popularização desses veículos no Brasil. Um dos principais obstáculos é o alto custo de aquisição, que ainda dificulta o acesso a essa tecnologia por parte da população em geral. Além disso, a infraestrutura de recarga ainda é limitada, o que gera preocupações quanto à autonomia dos veículos elétricos em longas viagens.



Destaque no mundo



A China, por exemplo, destaca-se como líder global na adoção de veículos elétricos. Com uma população cada vez mais preocupada com a qualidade do ar e o impacto ambiental, o país asiático tem investido massivamente na eletrificação de sua frota veicular.

Empresas como a DiDi Chuxing têm desempenhado um papel fundamental na popularização dos carros eletrificados compartilhados na China. Com a oferta desses automóveis de forma acessível e uma infraestrutura robusta, os serviços de compartilhamento têm se tornado uma opção cada vez mais popular para o transporte urbano.

Além da China, outros países também estão avançando no uso dos elétricos. Na Noruega, por exemplo, os veículos elétricos representam mais da metade das vendas de carros novos, impulsionados por incentivos fiscais, redução de pedágios e estacionamento gratuito.

Já nos Estados Unidos, a Califórnia lidera o caminho na adoção de veículos elétricos, incentivando a infraestrutura de recarga e oferecendo subsídios para a compra desses veículos.