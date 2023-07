Prefeito de Niterói Axel Grael lança o Plano de Inverno

A Prefeitura de Niterói lançou, nesta quarta-feira (05), o Plano de Inverno, que integra ações de diversos órgãos na preparação e prevenção às adversidades dessa época do ano, como a baixa da temperatura e da umidade do ar, além da estiagem que pode provocar queimadas.

O plano foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia (SMDCG), mas trabalha de maneira transversal com outros órgãos municipais e parceiros externos, como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e as concessionárias que prestam serviços na cidade.

O plano prevê o monitoramento, atuação junto aos voluntários e estratégias relacionadas às pessoas em situação de rua e campanhas do Niterói Solidária.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a cidade tem o compromisso de desenvolver políticas públicas inovadoras e responsáveis com foco nas atuais e futuras gerações.





“É importante reforçar que, na Defesa Civil, não há espaço para improviso. É necessário que a cidade tenha um plano de emergência e de contingência organizado. Nossa Defesa Civil conta com pessoal qualificado, tecnologia e uma sede que permite que a gente mantenha rotinas de monitoramento 24 horas, durante todo o ano e se antecipe nas ações necessárias. Niterói tem um grande compromisso em desenvolver políticas públicas inovadoras e compartilhar com a população e com outras cidades. É uma grande responsabilidade com as atuais e futuras gerações”, disse Axel.





O Plano de Inverno foi pensado com foco na prevenção e preparação antecipada (planejamento conjunto) integração e alinhamento de ações de diversas secretarias e órgãos que compõem ou atuam no Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. O plano prevê ações coordenadas e monitoramento (24h) de ocorrências naturais (meteorológicas) ou não (incêndios) para mobilização rápida e eficiente das equipes.





De acordo com o secretário de Defesa Civil, Walace Medeiros, o plano é voltado especificamente para esse momento por conta da situação climática.





“Esse ano, montamos uma estratégia um pouco diferente. Um dos grandes problemas que a gente tem, nesse momento, são a estiagem, as baixas temperaturas e a baixa umidade do ar. O plano de inverno prevê, de forma geral, o monitoramento meteorológico para fazer prevenção e uma preparação antecipada para casos como as queimadas em vegetação. O trabalho precisa ser integrado e alinhado entre diversos órgãos. Também contamos com o apoio dos voluntários, das lideranças comunitárias e das administrações regionais. Com protocolos definidos com cada órgão, vamos trabalhar de forma sistêmica e com foco na prevenção e no cuidado daqueles que mais precisam”, detalhou o secretário.





População em vulnerabilidade Social – O Plano de Inverno também vai monitorar, sistematicamente, a temperatura e a umidade do ar. Um dos objetivos é acionar as equipes de abordagem social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária quando o indicador mostrar noites abaixo dos 20º para que os técnicos intensifiquem as abordagens para oferecer acolhimento de pernoite para a população em situação de rua.





Outro ponto abordado no plano é a arrecadação de itens de frios. A Niterói Solidária, presidida de forma voluntária pela primeira-dama do município, Christa Vogel Grael, ficará responsável por organizar campanhas que possam receber agasalhos, cobertores e outros itens, que estiverem em condições de uso.





Participaram da cerimônia de lançamento do Plano de Inverno os secretários de Direitos Humanos e Cidadania, Nadine Borges, de Ordem Pública, Paulo Henrique Moraes, de Educação, Bira Marques, de Governo, Rubia Secundino, do Clima, Luciano Paez, de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson, de Esporte, Rubens Goulart, o subsecretário de Trânsito e Transporte, Murilo Moreira Júnior, a coordenadora da Base do Samu Niterói, Dora Coutinho, o presidente da Famnit, Manoel Amâncio, coordenadores e membros das administrações regionais, equipe da Defesa Civil do município e representantes do Corpo de Bombeiros de Niterói.