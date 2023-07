Táxis em situação regular serão identificados por QR Code no Rio

Rio - Taxistas que circulam em situação regular no estado do Rio passarão a ser identificados por QR Code a partir da próxima terça-feira (11). De acordo com o sistema, através da leitura de um código de barras bidimensional via celular será possível identificar se o veículo e o profissional estão em dia com a documentação. Atualmente, 39 mil profissionais circulam pelo estado, sendo 33 mil somente na capital.



A implantação do novo sistema será feita pelo secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, na sede do Instituto de Pesos e Medidas do Rio de Janeiro (IPEM/RJ), na Rua Padre Manoel de Nóbrega, 539, em Piedade, às 10h.



O QR Code dará maior segurança e confiabilidade aos usuários que terão a certeza de estarem sendo transportados por um veículo e um profissional totalmente regularizados; o que evitará possíveis fraudes ou falsificações na confecção dos certificados, além de facilitar a identificação de táxis piratas durante as blitzes do órgão.





Para realizar a verificação anual de seu taxímetro, basta o taxista entrar no site do Ipem e clicar no link agendamento de serviços onde ele será direcionado para realizar a verificação do instrumento, e após a aferição do taxímetro, receberá o novo certificado com QR Code.

O Ipem lembra ainda que os taxistas que já realizaram o serviço podem retornar a sede do e efetuar a troca pelo novo documento sem nenhuma burocracia e totalmente gratuito.