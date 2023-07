Homem armado assalta colaboradores da SuperVia durante manutenção

Rio - Um homem armado assaltou, na tarde desta quarta-feira (5), seis colaboradores da SuperVia durante uma manutenção de sinalização, que acontecia a 500 metros da estação Marechal Hermes, na Zona Norte. O criminoso levou os celulares dos trabalhadores e fugiu.



O crime aconteceu por volta das 14h50 e, após o assalto, as vítimas foram à 30ª DP (Marechal Hermes) para prestar depoimento. Este não foi um caso isolado. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, a SuperVia registrou 24 assaltos ou arrastões contra colaboradores e 90 contra passageiros, em trens e estações.



De acordo com a concessionária, a segurança dentro do sistema ferroviário é atribuição do Poder Público, conforme contrato de concessão. Nos trens e estações, o patrulhamento é feito pelo Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), da Polícia Militar (PM).

Em nota, a PM informou que o GPFer, ao tomar conhecimento do assalto aos seis funcionários, se reuniu com representantes da Supervia para analisar o esquema de segurança na região onde o crime foi cometido.





Furtos, assaltos e arrastões são recorrentes no sistema ferroviário carioca. Mesmo com risco fatal de choque elétrico, as caixas de impedância da SuperVia também são alvos dos criminosos. O equipamento blindado custa cerca de R$ 40 mil, fica enterrado e abastece as subestações de energia do transporte. Este ano, já foram 146 caixas furtadas.

Funcionários são alvos





No início do mês passado, dois funcionários da SuperVia foram assaltados por criminosos armados no trecho entre as estações da Praça da Bandeira e São Cristóvão, na Zona Norte. Uma das vítimas chegou a ser agredida. De acordo com a concessionária, os assaltantes levaram celulares, dinheiro, fones de ouvido e lanches.



Dois dias antes, três maquinistas foram assaltados por homens armados na sala de tração da estação de Deodoro, na Zona Oeste do Rio. Segundo a SuperVia, os criminosos levaram celulares e pertences pessoais.