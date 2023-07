Musk prevê que Tesla terá carros de direção autônoma 'este ano'

A empresa de veículos elétricos Tesla está perto de desenvolver carros completamente autônomos "este ano", afirmou o CEO Elon Musk nesta quinta-feira, 6, que já anunciou prazos para este objetivo que não foram cumpridos.

"Em termos de onde a Tesla está neste momento, penso que estamos muito perto de alcançar a direção totalmente autônoma sem supervisão humana", disse Musk por videoconferência na cerimônia de abertura de uma conferência de Inteligência Artificial em Xangai.

"Isto é apenas especulação, mas acho que conseguiremos a direção autônoma plena... eu acredito que ainda este ano", acrescentou o bilionário.

O empresário, proprietário do Twitter e da SpaceX, admitiu que já fez previsões equivocadas, mas acrescentou: "Sinto que estamos mais perto do que nunca disso". Além de não ter cumprido os prazos estabelecidos por Musk, a Tesla foi alvo de inspeções regulatórias nos Estados Unidos sobre sua tecnologia de direção assistida.

A China é o maior mercado de veículos elétricos do mundo. Quase 25% dos carros vendidos no país têm esta tecnologia. Em abril, durante a primeira feira do automóvel do país desde o fim das restrições anticovid, empresas locais e internacionais apresentaram dezenas de novos modelos.

A participação de Musk na Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai é uma demonstração de seu interesse em manter um vínculo estreito com a China. O empresário visitou o país asiático em maio. Um mês antes, a Tesla havia anunciado a construção de uma segunda grande fábrica em Xangai.